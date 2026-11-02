Giugliano, rubata l’auto a don Francesco Riccio durante la messa dei defunti al cimitero

Furto d’auto a Giugliano ai danni di don Francesco Riccio, parroco della chiesa di San Pio X. Il sacerdote è stato vittima del raid proprio mentre era impegnato nella celebrazione della messa in occasione della commemorazione dei defunti, oggi, lunedì 2 novembre, all’interno della chiesa del cimitero cittadino.

Giugliano, rubata la Fiat 500L al parroco durante la messa

Il furto è avvenuto tra le 11 e le 12. Don Francesco Riccio aveva raggiunto il cimitero di Giugliano per la funzione religiosa dedicata ai defunti, lasciando la propria auto, una Fiat 500L, parcheggiata all’esterno della struttura cimiteriale. Proprio durante la sua permanenza in chiesa, ignoti hanno portato via il veicolo, facendo perdere le proprie tracce.

Un episodio avvenuto in una giornata in cui tante famiglie si recano al cimitero per rendere omaggio ai propri cari scomparsi e partecipare alle celebrazioni religiose. Ma ciononostante nessuno ha lanciato l’allarme. Resta da chiarire la dinamica del furto e come i responsabili siano riusciti a impossessarsi dell’automobile nel corso della mattinata.