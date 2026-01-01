Giugliano, rissa al ristorante finisce a colpi di pistola: 54enne ferito nella notte

Paura nella notte a Giugliano, dove una rissa scoppiata all’interno di un ristorante è degenerata in una sparatoria. I fatti sono avvenuti in un locale di via Madonna del Pantano, dove sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo.

Secondo una prima ricostruzione, durante una cena sarebbe nata una violenta lite tra due gruppi di clienti, proseguita anche all’esterno del ristorante. Nel corso dello scontro, uno dei partecipanti avrebbe estratto una pistola e sparato contro un uomo di 54 anni, colpendolo all’addome e alla coscia.

Il ferito trasportato in ospedale

La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Pozzuoli. Fortunatamente, secondo quanto appreso, il 54enne non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i partecipanti alla rissa, compreso l’autore degli spari. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti.