Rischio crollo per alcuni edifici situati tra via Antimo Panico e Corso Campano a Giugliano, tra cui l’ex istituto Leonardo Da Vinci. Attualmente sono in corso operazioni di messa in sicurezza, con l’istallazione di transenne lungo Corso Campano. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.

Giugliano, rischio crollo per alcuni edifici in via Panico: transenne e tratto chiuso al Corso Campano

Tutto è iniziato sabato scorso, quando alcuni proprietari di immobili e commercianti della zona hanno segnalato infiltrazioni d’acqua importanti e la presenza di crepe sulle facciate di due edifici, sempre tra via Antimo Panico e il Corso Campano. La Polizia Municipale è intervenuta per transennare l’area e verificare la stabilità delle strutture. Sul posto anche la Polizia di Stato che, dopo alcune verifiche, ha scoperto la presenza di alcuni cunicoli, posti al di sotto di questi edifici, che potrebbero essere stati realizzati e utilizzati da qualche banda del buco per compiere furti nelle attività commerciali della zona.

Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per effettuare ulteriori accertamenti. Dopo un’accurata ispezione, hanno confermato il rischio concreto di crollo per alcune palazzine in via Panico. Per questo motivo, la Polizia Municipale ha iniziato a transennare il tratto di Corso Campano, da Piazza Trivio fino all’incrocio con via Roma, con l’intenzione di proseguire fino al Municipio. Si attende ora l’ordinanza ufficiale per le ulteriori misure di sicurezza.