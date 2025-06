Giugliano, chiusura corso Campano: 5 mesi per nominare il CTU a causa di errore nella mail

Dopo mesi di attesa, finalmente una risposta nella vicenda legata alla chiusura di Corso Campano a Giugliano. Il CTU, il consulente tecnico d’ufficio incaricato di fare chiarezza sui danni strutturali a un edificio privato, nominato dal giudice di Napoli Nord, ha finalmente prestato giuramento e potrà cominciare il proprio lavoro.

Giugliano, chiusura corso Campano: cinque mesi per nominare il CTU a causa di errore nella mail

Ma ci sono voluti ben cinque mesi per arrivare a questo punto. Il motivo? Un errore burocratico: la convocazione via PEC, inviata dal Tribunale di Aversa, pare non sia mai arrivata al consulente per un errore di indirizzo. Solo ora, dopo la correzione, l’esperto ha potuto formalmente accettare l’incarico.

Il primo sopralluogo, però, non si terrà prima di settembre. Toccherà al CTU stabilire, con una perizia tecnica, se la responsabilità dei danni all’edificio – oggi in condizioni di pericolo – sia del Comune o dei privati. Una risposta fondamentale per capire a chi spetti l’onere della messa in sicurezza.

Nel frattempo, a interessarsi della vicenda anche il neo sindaco Diego D’Alterio che aveva già fatto sapere che la riapertura della strada del centro era tra i primi dossier su cui stava lavorando. Ora bisognerà capire se il Comune procederà con l’esecuzione dei lavori in danno prima di settembre. Intanto, come ormai da 8 mesi, Corso Campano resta chiuso al traffico, con gravi disagi per residenti, commercianti e automobilisti.