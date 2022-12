Non si placa l’ecalation di micro-criminalità nell’area nord di Napoli. Ieri alle 19 e 30 due rapinatori sono entrati in azione all’uscita dell’Asse Mediano “Giugliano/Parete”. Nel mirino dei balordi un furgone bianco.

Giugliano, rapinatori nel traffico all’uscita dell’asse mediano: incastrati da un video

In un filmato girato da un nostro lettore che ha assistito in prima persona alla scena, due malviventi, con volto coperto da casco integrale, hanno messo a segno il raid in sella a uno scooter Sh. Approfittando del traffico e dell’ingorgo automobilistico che si forma in corrispondenza dell’uscita, i rapinatori si sono fermati in mezzo alla carreggiata: il passeggero è sceso dal mezzo a due ruote e – probabilmente sotto la minaccia di un’arma – si è avvicinato al conducente di un furgone bianco e gli ha intimato di consegnare soldi e preziosi.

Dopo aver raccolto il bottino, con estrema nonchalance, il malvivente è risalito in sella allo scooter. Il centauro ha accelerato e la coppia di malviventi si è dileguata nel traffico lasciando la vittima in stato di choc. Per fortuna non si sono registrati feriti o incidenti. La scena si è consumata sotto gli occhi degli altri automobilisti bloccati nel traffico. Uno di essi è riuscito a filmare con lo smartphone i malfattori prima che scappassero. Sul caso indagano le forze dell’ordine. Si tratta dell’ennesimo episodio di criminalità che interessa l’area nord e nell’hinterland giuglianese nel periodo delle festività natalizie dopo le rapine ai danni di distributori di benzina e commercianti.