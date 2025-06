Ancora un raid all’ufficio postale di via Magellano a Giugliano. È successo poco prima delle 16.30 di oggi, venerdì 6 giugno. I malviventi sarebbero arrivati a bordo di un’auto. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro sarebbe entrato fingendosi un normale utente, con volto parzialmente travisato da una mascherina chirurgica, ed avrebbe aperto la porta dal maniglione antipanico per far entrare un complice dal lato di via Togliatti.

Giugliano, ancora un raid all’ufficio postale: banditi via con 4 mila euro

Momenti di paura per l’assalto armato. Non risultano feriti. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato guidati dal primo dirigente Aurilia che hanno avviato le indagini del caso. Il bottino raccolto ammonterebbe a circa 4mila euro.

I malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce scappando a bordo di una Fiat Panda in direzione circumvallazione esterna. Ad assistere alla scena diversi testimoni, tra cui alcuni clienti sotto choc. Già lo scorso 5 maggio i rapinatori tentarono il colpo nella stesso ufficio postale. In quel caso nel mirino sarebbe finito il furgone portavalori.