Ennesima rapina a Giugliano. Dopo le agenzie di scommesse, questa volta a finire nel mirino dei malviventi il supermercato Eurospin di via Colonne. In due, con volto coperto e armati di un semplice cacciavite, hanno fatto irruzione nel market poco prima dell’orario di chiusura. Sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare una parte dell’incasso. La scena si è consumata tra i clienti che in quel momento affollavano l’attività commerciale.

Giugliano, rapina in serata all’Eurospin: in due, armati di cacciavite, portano via 600 euro

I due balordi sono poi scappati via con un bottino di circa 600 euro. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire le fasi del raid e risalire all’identità dei rapinatori. A questo punto non si esclude che ad agire sia una banda o una coppia di giovanissimi che ha preso di mira le attività commerciali del centro. Domenica era toccato all’Intralot di via Biagio Riccio.