Non si placa l’emergenza rapine nell’hinterland giuglianese. Ieri due malviventi hanno colpito l’agenzia di scommesse “Intralot” in via Biagio Riccio, angolo con via Aniello Palumbo. Con volto coperto da caschi integrali, i rapinatori sono sopraggiunti in sella a uno scooter e hanno fatto irruzione nei locali commerciali durante il match Juve-Napoli.

Giugliano, rapinatori in azione durante Juve-Napoli: in due hanno colpito agenzia scommesse

All’interno erano presenti anche dei clienti, alcuni dei quali stavano assistendo alla partita in tv. In pochi secondi, la coppia di criminali, presumibilmente sotto la minaccia di una pistola, ha intimato ai dipendenti di consegnare l’incasso della giornata. Raccolto il bottino, i due sono poi scappati facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine ma non sarebbe stata formalizzata denuncia. I rapinatori avrebbero colpito anche un’altra agenzia di scommesse in zona nel corso della stessa scorribanda criminale. Risale a pochi giorni fa la convocazione di un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza del prefetto Michele Di Bari al comune di Giugliano. L’escalation di microcriminalità, però, continua ad essere un’emergenza non risolta.