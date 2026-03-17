Giugliano, rapina all’ottica Parisi: balordi via con occhiali

Rapina questa sera a Giugliano, dove due uomini armati di pistola hanno preso di mira l’ottica Parisi al Corso Campano.

Rapina ottica Parisi

Secondo le prime informazioni, i malviventi sono entrati nell’esercizio commerciale minacciando il personale con l’arma, riuscendo ad asportare diversi prodotti prima di darsi alla fuga. Il colpo è stato messo a segno in pochi minuti. Dopo il furto, i due si sono allontanati rapidamente a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce.

Sull’episodio indaga la polizia di stato, guidata dal primo dirigente Aurilia, che sta raccogliendo elementi utili per risalire all’identità dei responsabili. Le immagini di videosorveglianza della zona saranno utili per ricostruire la dinamica della rapina e il percorso di fuga.