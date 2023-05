Le cinque bambine hanno superato tutte le prove del Volo dell’Angelo, che Teleclubitalia ha trasmesso ieri in diretta. A Giugliano, in una piazza Annunziata gremita come non mai, gli “angioletti”, dopo il collaudo dei cavi, hanno cantato la canzoncina dedicata a Maria Santissima della Pace.

Giugliano, piazza gremita per Volo dell’Angelo: prove in totale sicurezza

Grande emozione sia per le tante persone accorse nel pomeriggio sia per le famiglie delle piccole. Il tutto si è svolto in totale sicurezza. Il Volo rappresenta uno dei momenti più partecipati di tutti i festeggiamenti in onore della Vergine.

Dopo le prove si è tenuto il sorteggio per l’ordine d’uscita degli angeli. Ad aprire i festeggiamenti sarà Ylenia, mentre a concludere la processione del lunedì sera sarà Francesca. Sabato mattina sarà la volta della piccola Emmanuela, mentre a chiudere i festeggiamenti sarà Antonia. Maria Grazia, la riserva di quest’anno, si terrà pronta per ogni evenienza.