Giugliano, piano viabilità per gli eventi natalizi: stop al traffico in centro il 24 e 31 dicembre

Modifiche temporanee alla circolazione stradale a Giugliano in Campania in occasione degli eventi del programma natalizio “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’Albero 2025”. Con un’ordinanza dirigenziale firmata dal comandante della Polizia Municipale, colonnello Luigi De Simone, il Comune ha disposto l’interdizione al transito veicolare in alcune strade del centro cittadino nelle giornate di martedì 24 dicembre e mercoledì 31 dicembre 2025, nella fascia oraria dalle 16 alle 20.

Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza degli appuntamenti previsti in piazza Matteotti, dove si terranno, rispettivamente, la tradizionale brindisi di Natale e quello di fine anno, con la partecipazione degli artisti Gabriele Esposito e Tony Tammaro.

Nel dettaglio, durante le due giornate sarà vietato il transito veicolare:

in via Roma, dall’intersezione con piazza Gramsci fino a corso Campano;

in corso Campano, da via Roma fino a piazza Trivio;

in via Cumana, dall’incrocio con via Sant’Anna fino a piazza Matteotti.

Sono previste specifiche deviazioni del traffico lungo percorsi alternativi, tra cui via Licoda, via Vittorio Veneto, l’anello Palumbo–piazza Annunziata e via Sant’Anna, al fine di limitare i disagi alla circolazione. L’accesso all’area interdetta resterà comunque consentito ai residenti, ai titolari di posti auto privati, ai mezzi di emergenza e ai veicoli di persone con disabilità, compatibilmente con le condizioni di sicurezza stradale. L’ordinanza è stata trasmessa alle autorità competenti ed è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune. La Polizia Municipale potrà inoltre apportare eventuali modifiche o proroghe al dispositivo in caso di necessità. Per i trasgressori sono previste sanzioni secondo quanto stabilito dalla legge.