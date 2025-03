Manifestazione spontanea a Giugliano per ricordare Luca Oriente, lo studente 17enne morto ieri per un aneurisma cerebrale. Il ragazzo frequentava l’Its Galvani. Oggi pomeriggio si sono celebrati i funerali presso la chiesa di San Nicola.

Giugliano piange Luca, manifestazione spontanea per il 17enne dopo i funerali

Dopo la cerimonia funebre decine di ragazzi, indossando magliette bianche raffiguranti il volto del giovane, si sono radunati e hanno sfilato a bordo di scooter lungo Corso Campano e a piazza Gramsci in segno di omaggio e vicinanza alla famiglia. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, da tempo Luca soffriva di forti dolori alla testa. Dopo una visita medica, gli era stato riscontrato un problema al cervello e pertanto era stato sottoposto a un’operazione chirurgica all’ospedale del Mare. Dopo l’intervento, il giovane era stato dimesso ma, pochi giorni fa, mentre era a casa avrebbe accusato un malore mentre era in bagno. Entrato in coma, nel giro di poche ore il 17enne è spirato. La famiglia ha firmato per la donazione degli organi.

Una tragica scomparsa che ha gettato nello sconforto l’intera comunità scolastica. Proprio sul sito dell’istituto tecnico di via Marchesella è apparso un messaggio di cordoglio: “I compagni di classe e tutti gli studenti e le studentesse del Galvani, insieme all’intera comunità scolastica, partecipano al dolore dei familiari e degli amici di Luca per la sua tragica e immatura scomparsa. Ci mancheranno il tuo sorriso, la tua amicizia, il tuo esempio, la tua generosità e la tua voglia di vivere. Porteremo sempre nel cuore il tuo ricordo. Ciao Luca”. Il dirigente scolastico ha disposto la sospensione delle lezioni per domani mattina e organizzato un evento: si terrà un momento di raccoglimento nel cortile. Un’occasione questa per dare l’ultimo saluto al 17enne.