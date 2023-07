Si sono tenuti quest’oggi presso la chiesa collegiata di Santa Sofia, alla presenza di parenti, amici e conoscenti, i funerali di Gennaro Palumbo il 21enne di Giugliano coinvolto in un terribile incidente in via Nuova Sant’Antonio. La cerimonia funebre è stata celebrata da Don Luigi Sepe e Don Stefano Landolfo.

Giugliano piange Genny, feretro accolto da centinaia di applausi

Un lungo corteo è partito dalla zona di via Colonne, piazza San Nicola, suo quartiere di appartenenza, per poi giungere in piazza Matteotti. Ad accogliere il feretro centinaia di giovani che, con striscioni e palloncini hanno ricordato il giovanissimo e talentuoso artista: Genny era un rapper e trapper esordiente col nome d’arte MO JAY.

Per volere degli amici, che ne apprezzavano le qualità artistiche, poco prima dell’esequie è stato proiettato il video di un nuovo brano che Genny avrebbe fatto uscire a breve.