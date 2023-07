Non ce l’ha fatta Gennaro Palumbo, 21enne di Giugliano rimasto coinvolto in un terribile incidente nei pressi del bar makerè, in via Nuova Sant’Antonio, avvenuto circa 40 giorni fa.

Giugliano, investito da un’auto: Gennaro muore a 21 anni dopo un mese di agonia

Il giovane era ricoverato all’ospedale Santa Maria Delle Grazie a Pozzuoli. Per le gravi lesioni riportate, soprattutto ai polmoni e al cervello, il 21enne era stato messo in coma farmacologico per un migliore e rapido recupero dai medici del nosocomio puteolano. Ma ieri pomeriggio, intorno alle 16, dopo giorni di agonia, il cuore di Gennaro ha smesso di battere.

La dinamica del sinistro che ha visto coinvolto il 21enne è ancora in fase di ricostruzione. A quanto pare il ragazzo sarebbe stato investito da un’auto guidata da un 19enne. Intanto, la comunità di Giugliano piange un altro cittadino scomparso prematuramente: la notizia si è rapidamente diffusa in città, gettando nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e che fino all’ultimo avevano sperato che Gennaro potesse far presto ritorno a casa.