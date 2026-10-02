Giugliano, attivato per la prima volta il “percorso rosa” al San Giuliano

Per la prima volta all’ospedale San Giuliano di Giugliano è stato attivato il Percorso rosa, il protocollo dell’Asl Napoli 2 Nord dedicato alla presa in carico delle donne vittime di violenza. Il percorso è scattato dopo l’arrivo in pronto soccorso di una donna politraumatizzata proveniente da Melito, aggredita nei giorni scorsi e sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza.

Giugliano, come funziona il Percorso rosa

La procedura prevede l’attivazione coordinata di più figure professionali. Oltre ai medici del pronto soccorso e della chirurgia, entrano in campo il medico legale per la documentazione delle lesioni, l’assistente sociale per gli adempimenti previsti e il servizio di supporto psicologico per accompagnare la paziente dopo il trauma. Secondo quanto annunciato dal sito ufficiale del comune, la donna è stata operata dall’équipe di Chirurgia generale del presidio giuglianese e le sue condizioni sono successivamente migliorate.

Il protocollo dell’Asl Napoli 2 Nord

Il Percorso rosa era stato approvato a fine luglio dall’Asl Napoli 2 Nord e risulta già attivato in altri presidi dell’azienda sanitaria. L’obiettivo è garantire una presa in carico sanitaria, medico-legale, sociale e psicologica coordinata alle donne che arrivano in ospedale dopo episodi di violenza.

Il ruolo dell’ospedale San Giuliano

L’attivazione rappresenta un passaggio importante per il presidio di Giugliano, che serve una vasta area dell’hinterland a nord di Napoli. La gestione del caso ha richiesto l’intervento congiunto del pronto soccorso, della chirurgia e dei servizi di supporto previsti dal protocollo.