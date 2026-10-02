Campi Flegrei, nuovi varchi di evacuazione: 4 gate sulla SS7 Quater e 50 accessi da presidiare

Nuovi interventi sulla viabilità per la gestione di un’eventuale evacuazione nell’area dei Campi Flegrei. Sono in corso i lavori per la realizzazione di varchi di accesso alla rete stradale nazionale destinati a regolare i flussi in caso di allontanamento della popolazione.

Quattro gate principali sulla SS7 Quater

Secondo quanto riportato da Pozzuoli Magazine, l’intervento coordinato dal Commissario straordinario Fulvio Soccodato prevede quattro varchi principali lungo la Statale 7 Quater, definiti Gate di primo livello. I gate saranno dotati di barriere automatizzate e semafori e serviranno a gestire l’ingresso scaglionato dei veicoli durante l’allontanamento volontario o assistito, oltre al passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Cinquanta accessi da presidiare

Il piano individua inoltre circa 50 svincoli o deviazioni lungo le Statali 7bis, 686, 162NC e 162dir. Questi punti dovranno essere presidiati o chiusi per impedire l’ingresso di utenti non autorizzati nelle aree interessate dalle procedure di emergenza.

Il piano per l’allontanamento dalla zona flegrea

L’obiettivo è separare i flussi in uscita dai movimenti ordinari e garantire corridoi più rapidi per i mezzi di emergenza. La gestione della viabilità rappresenta uno dei nodi centrali della pianificazione di protezione civile nell’area flegrea, particolarmente complessa per densità abitativa e rete stradale.