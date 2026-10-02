Castel Volturno, cresce il fronte contro il CPR: mobilitazione verso il corteo del 24 ottobre

A Castel Volturno cresce la mobilitazione contro il progetto del nuovo Centro di permanenza per i rimpatri previsto nell’area de La Piana. Il fronte contrario all’opera si prepara a una nuova manifestazione in programma il 24 ottobre.

Il fronte del no si allarga

Secondo quanto riportato da la Repubblica Napoli, alla mobilitazione si stanno aggiungendo nuove adesioni politiche e associative. Tra queste anche esponenti del Partito Democratico, mentre il Comitato No CPR porta avanti da mesi iniziative sul territorio. Le posizioni contrarie al centro sono state espresse nei mesi scorsi anche da realtà del volontariato, associazioni, rappresentanti istituzionali locali e ambienti ecclesiali.

Il progetto del CPR a La Piana

Il progetto riguarda un’area demaniale in località La Piana. La procedura per la realizzazione del centro è portata avanti dallo Stato e negli scorsi mesi ha alimentato un confronto acceso sul territorio, sia per gli aspetti legati alle politiche migratorie sia per quelli ambientali e urbanistici.

Verso la manifestazione del 24 ottobre

La mobilitazione punta ora all’appuntamento del 24 ottobre. I promotori chiedono lo stop al progetto, mentre l’iter istituzionale dell’opera prosegue. Il confronto resta quindi aperto tra le scelte del Governo e le posizioni espresse sul territorio.