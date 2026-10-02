Aversa, Protezione Civile assente agli ultimi eventi: torna lo scontro sul coordinatore

Torna al centro del dibattito ad Aversa la situazione della Protezione Civile comunale. A riaccendere la polemica è Alfonso Oliva, ex vicesindaco e coordinatore di Aversa Italia, che ha segnalato l’assenza dei volontari aversani in due recenti appuntamenti cittadini.

Protezione Civile assente alla Stranormanna e alla festa della Polizia

Secondo quanto riferito da PUPIA, Oliva ha richiamato l’attenzione sull’assenza del gruppo comunale durante la Stranormanna e durante la celebrazione provinciale della Polizia di Stato nella chiesa dell’Annunziata.

L’ex vicesindaco ha collegato la vicenda alla mancata ratifica del nuovo coordinatore del gruppo comunale, eletto dall’assemblea dei volontari il 4 settembre.

Il nodo della nomina del coordinatore

Il verbale dell’assemblea sarebbe stato protocollato il 7 settembre all’attenzione del sindaco Francesco Matacena, ma la nomina non risulterebbe ancora ratificata. Oliva attribuisce il ritardo a ragioni politiche.

Una lettura già respinta nelle scorse settimane dall’assessora delegata Iolanda Dello Margio, che aveva spiegato che erano in corso valutazioni prima dell’adozione degli atti di competenza e aveva escluso contrapposizioni politiche nella gestione della Protezione Civile.

La vicenda resta aperta

Il confronto resta quindi aperto tra le accuse dell’opposizione e la posizione dell’amministrazione, che ha rivendicato la necessità di completare le verifiche previste prima della nomina. Al centro resta il funzionamento di un presidio ritenuto essenziale per la sicurezza della città.

Fonte: PUPIA.