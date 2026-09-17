Giugliano, domenica la “Run San Giuliano Run”: orari, percorso e le strade dove è vietato il transito dei veicoli

Giugliano. Avrà luogo domenica 20 settembre a Giugliano la prima edizione della “Run San Giuliano Run”, la corsa podistica di 5 chilometri innestata nei festeggiamenti del Santo Patrono. Dalle ore 16,00 alle 17,15 circa in alcune strade interessate dalla corsa ci sarà il divieto di transito per i veicoli, cosi come riportato nell’ordinanza 364/2026 del 15 settembre 2026. Questo per permettere il passaggio degli atleti. Ecco i tratti stradali interessati: piazza Matteotti (partenza), corso Campano (direzione piazza Annunziata), via Primo Maggio, via Arco Sant’Antonio, via Verdi, viale San Francesco d’Assisi, via San Giuliano, via Oasi Sacro Cuore, via Santa Rita da Cascia, viale San Francesco, via Cumana, piazza Matteotti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Valsport Running, lo CSI, D’Alterio Group e Anci Giovani Campania.