TAV Napoli-Bari, l’inchiesta sulle tangenti: dalle carte spunta anche una crociera in yacht a Capri

Emergono nuovi particolari dall’inchiesta della Procura di Napoli sui lavori della linea ad Alta Velocità e Alta Capacità Napoli-Bari. Dalle carte dell’indagine vengono ricostruiti diversi episodi di presunte utilità e regalie contestate dagli investigatori.

La mini crociera in yacht a Capri

Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, tra gli episodi ricostruiti compare una mini crociera su uno yacht a Capri che sarebbe stata offerta da un imprenditore casertano a un responsabile degli acquisti coinvolto nell’indagine.

Nelle carte vengono inoltre citati, a vario titolo e secondo le contestazioni degli inquirenti, somme di denaro, l’utilizzo di auto di lusso e altre utilità.

L’inchiesta sui cantieri Napoli-Bari

La maxi inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli coinvolge complessivamente 49 persone indagate; per 20 di loro sono state eseguite misure cautelari. Le ipotesi di reato riportate comprendono, a seconda delle singole posizioni, corruzione, fatture per operazioni inesistenti, favoreggiamento e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Le accuse sono al vaglio della magistratura

Le contestazioni descritte fanno parte di un procedimento ancora in corso. Le responsabilità individuali dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti e vale per tutti gli indagati il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Fonte: Quotidiano del Sud.