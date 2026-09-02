Giugliano, San Giuliano raccontato dai bambini: al via il contest che coinvolge scuole e cittadini

Fino al 7 settembre sarà possibile votare sui social gli elaborati del contest “San Giuliano visto con gli occhi dei bambini”. I vincitori di ogni classe accederanno alla finale, dove una giuria di esperti sceglierà il vincitore assoluto.

San Giuliano Martire raccontato attraverso lo sguardo, i colori e la fantasia dei più piccoli. È questo lo spirito della prima edizione del Contest School “San Giuliano visto con gli occhi dei bambini”, iniziativa dedicata agli studenti e inserita nel percorso delle celebrazioni 2026 in onore del Santo Patrono della città di Giugliano.

I bambini sono stati chiamati a rappresentare San Giuliano attraverso un disegno, offrendo una lettura personale del Santo e del legame che unisce il Patrono alla città. Un modo per avvicinare le nuove generazioni alla storia, alle tradizioni e all’identità della comunità giuglianese attraverso la creatività.

In questi giorni il contest entra nella fase del voto popolare sui social. Gli elaborati sono pubblicati e suddivisi per classe, ciascuno identificato da una lettera o da un numero. Si potrà votare fino alle ore 16 di lunedì 7 settembre 2026, indicando nei commenti la lettera o il numero corrispondente al disegno preferito. Ogni account potrà esprimere un solo voto; in caso di più commenti sarà considerato valido esclusivamente il primo.

Al termine delle votazioni, per ciascuna classe sarà proclamato un elaborato vincitore, individuato sulla base del maggior numero di voti validi ricevuti. I lavori selezionati accederanno quindi alla fase finale. A quel punto la scelta passerà a una giuria di esperti, chiamata a valutare i finalisti e a decretare il vincitore assoluto della prima edizione di “San Giuliano visto con gli occhi dei bambini”, la cui proclamazione è prevista domenica 20 settembre 2026. L’iniziativa punta però ad andare oltre la competizione: attraverso i disegni dei bambini, la città ha l’occasione di riscoprire San Giuliano e le proprie tradizioni da una prospettiva nuova, spontanea e autentica. Fino al 7 settembre, dunque, la parola passa ai cittadini: guardare gli elaborati, scegliere quello capace di emozionare di più e contribuire con il proprio voto alla selezione dei finalisti.