Operazione dei carabinieri di Giugliano a Varcaturo, in fascia costiera. I militari della locale stazione hanno fermato un uomo che passeggiava in viale dei Pini Nord con una scatola tra le mani. Dopo un controllo lo hanno arrestato. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio Daniel Adrien, 26enne di origine rumene già noto alle forze dell’ordine.

Giugliano, passeggia in strada con una scatola sospetta: 26enne arrestato

Gli uomini della benemerita erano impegnati in un giro di pattugliamento del territorio lungo viale dei Pini Nord quando hanno notato un giovane che passeggiava portando con sé una scatola di cartone. A quel punto i militari si sono fermati e hanno deciso di perquisirlo.

Aperto il contenitore, gli uomini delle forze dell’ordine hanno rinvenuti e sequestrati tre bicchieri di plastica con all’interno 30 dosi di hashish, 27 dosi di cocaina e 4 dosi di marijuana per un peso complessivo di 70 grammi di droga già preconfezionata e pronta per essere venduta. Nelle tasche del 26enne anche la somma contante di 40 euro sequestrata perché ritenuta provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio.

Altro arresto a Qualiano

Finito in manette lo stesso giorno anche un 28enne di Qualiano. I carabinieri, intervenuti nella sua abitazione per una lite in famiglia, sono stati insospettiti da uno strano odore proveniente dalla camera da letto. Dopo una perquisizione domiciliare gli uomini della Benemerita hanno scoperto una pianta di canapa alta un metro e mezzo e un quantitativo di 256 grammi di marujiana.