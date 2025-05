Tre arresti per droga nelle ultime 24 ore. Continua la stretta della Polizia di Stato contro il traffico di droga e la detenzione illegale di armi nel capoluogo campano. Tre persone sono finite in manette durante i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli.

Napoli, tre arresti per droga in 24 ore: in manette un 48enne, un 47enne e un 37enne

Gli arresti sono scattati in tre diverse zone della città grazie all’intervento degli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato, Vasto-Arenaccia e dell’Ufficio Prevenzione Generale. A finire in manette un 48enne nigeriano e due napoletani, di 57 e 37 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Il primo episodio è avvenuto in via Alessandro Poerio. Alla vista della pattuglia, il 48enne ha cercato di eludere il controllo nascondendosi in un negozio, ma è stato raggiunto e bloccato dopo una breve colluttazione. Addosso gli sono stati trovati 20 euro e una busta con circa 210 grammi di eroina. L’uomo è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Poco dopo, in corso Garibaldi, un’altra pattuglia ha notato un sospetto scambio tra il 57enne e un passante. Alla vista della polizia, l’uomo ha tentato la fuga in auto, ma è stato fermato poco dopo. Nella vettura sono stati rinvenuti sette involucri di cocaina e 170 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il terzo arresto è avvenuto in via Federico Fellini. Un 37enne, accortosi della presenza degli agenti, ha provato a fuggire gettando via la chiave della sua auto. Fermato e perquisito, aveva con sé 180 euro. La successiva ispezione del veicolo ha portato al ritrovamento di 14 dosi di cocaina, per un totale di circa 5 grammi.