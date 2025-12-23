Giugliano, operazione congiunta Polizia di Stato e Polizia Municipale: sequestrata nota pizzeria

Sequestrata nota pizzeria nei pressi della stazione metropolitana di Giugliano nell’ambito di un’operazione congiunta della Polizia di Stato del locale commissariato e della Polizia Municipale. Con l’intervento ispettori dell’Asl Napoli 2 Nord, le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza di cibo privo di tracciabilità e la realizzazione di una veranda abusiva.

Gli accertamenti si sono conclusi con il sequestro e la contestuale chiusura dell’attività commerciale, impegnata a lavorare a pieno regime in vista delle festività natalizie. I controlli di Polizia di Stato e Municipale proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire la salubrità degli alimenti e il rispetto delle regole urbanistiche.