Melito, condizioni igieniche carenti: la Polizia Municipale sospende noto bar di via Roma

Polizia Municipale in azione nel centro di Melito. I caschi bianchi guidati dal comandante Annamaria Pagliuca in questi giorni hanno sospeso una nota attività commerciale di via Roma. Nel corso dei controlli sono emerse carenze igienico-sanitarie e assenza di altri requisiti di legge.

Gli agenti della Municipale stanno anche effettuando accertamenti in materia urbanistica per verificare la sussistenza di eventuali abusi. Al termine delle verifiche verranno calcolate le sanzioni da infliggere al titolare. L’esercizio commerciale al momento resta sospeso. I controlli alle attività del territorio proseguiranno nei prossimi giorni.