Giugliano si prepara a rivivere una delle sue celebrazioni più sentite, la processione in onore di San Giuliano. Tuttavia, poco fa, il Comitato dei festeggiamenti ha comunicato alcune variazioni nel percorso del carro. Le modifiche sono state rese necessarie per non intralciare il traffico cittadino, a causa della ridotta presenza della polizia locale, attualmente in stato di agitazione.

Giugliano, nuovo percorso per il carro di San Giuliano: in quali strade arriverà il santo

Il carro partirà dal Convento dei Monaci alle 16,30 e seguirà il seguente itinerario: Via S. Caterina da Siena, Via S. Giuliano, Via Oasi Sacro Cuore, fino a Via Nino Bixio, per poi tornare su Via Oasi Sacro Cuore, Via S. Rita da Cascia, Viale S. Francesco, Via Cumana, Via S. Anna, P.zza S. Nicola, Via S. Vito, Via Montessori, P.zza S. Nicola, Via Giardini, Via Mazzini, Via Cumana, P.zza Trivio, Via Licoda, Via D. Alighieri, Viale Madonna delle Grazie, Piazzale Madonna delle Grazie, Via S. Di Giacomo, Via G. Carducci, Via S. Giovanni a Campo, Via Fr.li Maristi, Via G. di Vittorio, Via A. M. Pirozzi, Via A. Palumbo, Via Roma, fino alla Chiesa di Santa Sofia.

In serata, Teleclubitalia sarà in diretta a partire dalle 21,20 per riportare i momenti salienti di questa giornata dedicata al santo patrono di Giugliano. Un’occasione imperdibile per vivere la tradizione e la devozione per San Giuliano Martire.