Giugliano, nuovo incendio a Taverna del Re: è il terzo in un mese

Una colonna di fumo nera si è alzata dal sito di stoccaggio di ecoballe di Taverna del Re a Giugliano, in provincia di Napoli. Nessun dubbio: è il terzo incendio in poco meno di un dopo i roghi del 6 e del 21 settembre. La conferma arriva anche dai Vigili del Fuoco, che sono sul posto assieme ai Carabinieri della locale compagnia. Non si può escludere la pista dolosa.

Giugliano, nuovo incendio a Taverna del Re: il terzo in un mese

Da quanto si apprende, l’incendio potrebbe essere di dimensioni più ridotte rispetto agli episodi precedenti. Inoltre, le fiamme sarebbero divampate nella medesima area, ma su una piazzola differente

All’indomani delle fiamme divampate il 21 settembre, i tecnici parlarono di autocombustione. Sotto i teli la temperatura arriva anche a 90 gradi. Per loro, in quel caso, non c’è stato dolo.

Nel frattempo, le fiamme sono state domate.