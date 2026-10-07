Incendio Taverna del Re, Arpac: “Diossine inferiori al limite”

Le diossine sono sotto il limite di quantificazione. Questo emerge dai primi campionamenti dell’aria effettuati dall’Arpac dopo l’ultimo incendio che ha colpito il 3 ottobre il sito di stoccaggio di ecoballe di rifiuti a Taverna del Re, a Giugliano. Il terzo in un mese dopo i roghi del 6 e del 21 settembre.

Incendio Taverna del Re, Arpac: “Diossine inferiori al limite”

In particolare, l’Agenzia rende noto che la sommatoria di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi è risultata inferiore al limite. Il monitoraggio è stato effettuato mediante un campionatore ad alto flusso posizionato nei pressi dell’incendio.

In quel caso, dal sito di stoccaggio si è alzata una colonna di fumo nero nel tardo pomeriggio. I primi a segnalare il nuovo episodio erano stati i piloti del campo di volo FlyLiternum, che dall’alto avevano avvistato le fiamme. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri. Dopo l’incendio del 21 settembre, le verifiche tecniche avevano preso in considerazione l’ipotesi dell’autocombustione.

Fico: “Uomo avvistato prima del rogo”

Nella giornata di ieri, il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha parlato dell’avvistamento di un uomo intento a scavalcare la recinzione poco prima che scoppiasse l’incendio. “Siamo preoccupati e vanno intensificati i controlli – ha detto – stiamo aumentando le telecamere. C’è stata la registrazione di una persona che stava cercando di scavalcare ed è stata presa in flagrante mentre lo faceva. I carabinieri stanno facendo le dovute indagini. Per qualsiasi motivo avvenga questa, sappiate che la regione Campania non si fa intimidire. Andremo avanti con lo smaltimento così come previsto”.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto