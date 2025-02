Giugliano, Miranda vittima della Terra dei Fuochi: la stimata prof muore a 45 anni

Aveva soli 45 anni Miranda Rega, madre e docente morta a Giugliano dopo aver lottato a lungo con un tumore. Miranda lascia un marito, Gianluca, con cui era convolata a nozze nel 2011, due figli e i genitori, Tonino e Titina.

Giugliano, Miranda vittima della Terra dei Fuochi: muore a 45 anni

I funerali si terranno oggi, 27 febbraio, alle 16 e 30, presso la Parrocchia di S. Pio X a Giugliano. Già tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. A comunicare la prematura scomparsa di Miranda è stato il papà Antonio con un post su Facebook. Lutto anche nella comunità scolastica, tra gli insegnanti e gli studenti dell’istituto di scuola secondaria Ada Negri di Villaricca, dove Miranda insegnava con amore e professionalità.

Dure le parole di Don Francesco Riccio, parroco di S. Pio X: “Miranda è stata forte e coraggiosa nell’affrontare la malattia, che non gli ha dato tregua fino a stanotte. Sono stati forti, coraggiosi, premurosi, i suoi familiari, ora coltiviamo la speranza del riposo in Dio. Quando ascoltiamo sentenze dove qualcuno accusa la politica italiana di non essersi presi cura degli abitanti della terra dei fuochi, parliamo di queste morti innocenti. Da oggi annoveriamo tra i tanti che ci hanno lasciato come vittima innocente dell’inquinamento anche Miranda”