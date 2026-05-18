Napoli, Cavone blindato dalle forze dell’ordine: eseguiti dodici arresti per droga

Blitz nel Cavone all’alba di oggi, dove la Polizia di Stato ha avviato una vasta operazione contro il traffico di stupefacenti nel cuore del centro storico di Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito dodici arresti su disposizione della Direzione distrettuale antimafia, che coordina l’inchiesta. Due persone raggiunte da misura cautelare risultano ancora irreperibili mentre le attività investigative proseguono.

Napoli, Cavone blindato dalla Polizia: eseguiti dodici arresti per droga

L’indagine ha acceso i riflettori su un articolato sistema di spaccio di droga leggera e pesante radicato nell’area di piazza Dante e legato al clan Lepre del centro storico. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio aggravato dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso, nel quartiere avrebbero operato gruppi criminali legati alle vecchie dinamiche del clan Lepre, storicamente dominante nella zona del Cavone.

L’operazione rappresenta una risposta forte dello Stato in un territorio segnato da tensioni e violenza. Il blitz arriva infatti a pochi giorni dal ferimento di due giovani studentesse colpite accidentalmente da proiettili vaganti in via Francesco Saverio Correra mentre tornavano a casa. Episodi che hanno riacceso l’allarme sulla sicurezza nei vicoli del centro antico, dove criminalità e vita quotidiana convivono ormai in un equilibrio sempre più fragile. Gli investigatori puntano ora a smantellare definitivamente le nuove reti criminali che si contendono il controllo della zona. Nel cuore di Napoli l’attenzione delle forze dell’ordine resta altissima.