Inseguimento da Giugliano a Qualiano finisce in incidente: danni alla piazza

È terminato con un cappottamento l’inseguimento intrapreso questa notte dai carabinieri. In fuga un’auto segnalata al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giugliano con a bordo quattro persone. La macchina è stata intercettata a Giugliano e non si è fermata all’alt della gazzella.

La vettura ha finito la sua corsa in piazza Kennedy a Qualiano, dove si è ribaltata e distruggendo diverse fioriere presenti in piazza e abbattendo anche un palo della segnaletica stradale. Per fortuna non ci sono feriti gravi. Sul posto sono intervenuti poi gli stessi militari dell’Arma guidati dal capitano Filippo Corso e i sanitari del 118. Il conducente è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Non sono disponibili ulteriori dettagli.