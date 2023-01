Si confermano l’appuntamento dell’anno gli aperitivi della vigilia a Giugliano. Anche ieri, come nel giorno del 24 dicembre, la città ha rispettato quella che ormai è divenuta una tradizione, cioè di ritrovarsi in centro per gli auguri di fine anno.

Giugliano, in migliaia nelle piazze per l’aperitivo di fine anno

In migliaia hanno affollato principalmente le due piazze, Matteotti e Gramsci prima del consueto cenone. Ieri ancora più persone della vigilia di Natale hanno preso parte all’aperitivo che quest’anno è stato inserito nel cartellone di eventi natalizi dell’amministrazione comunale. In piazza Matteotti anche un momento degli ultras del Giugliano Calcio. Musica, brindisi e tanto divertimento.

Il centro è stato blindato dalle forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza di tutti i partecipanti. In vigore ieri anche il dispositivo traffico con la ztl e il senso unico da via Labriola a vico Cacciapuoti nonché il divieto di parcheggio in via Roma.

Anche a Napoli confermata la tradizione dell’aperitivo della vigilia. Tra Chiaia e il centro storico in tanti hanno passeggiato, brindato e festeggiato l’ultimo giorno dell’anno in attesa della mezzanotte.