Torna “Nacchere e Tammorra”, l’evento che valorizza la cultura popolare

È tornata la tradizione popolare a Giugliano, dove nel weekend le strade del centro storico si sono trasformate in un palcoscenico a cielo aperto per “Nacchere e Tammorra”.

Un fiume di persone, di tutte le età, ha partecipato all’evento promosso dal Comune insieme alle associazioni Tammurriata Giuglianese e Vecchia Tammurriata Giuglianese. Sabato sera, tra Via Roma, Corso Campano e piazza Matteotti, è tornato a risuonare il caratteristico “siscariello” delle cosiddette carrette, accompagnando la sfilata delle paranze. Un entusiasmo che è diventato anche social con tantissimi video condivisi sulle piattaforme.

Protagonista assoluta, la Tammurriata giuglianese: ritmo incalzante, movimenti antichi, una danza capace ancora oggi di coinvolgere e unire generazioni diverse. Un richiamo forte alle radici, che ha trasformato la città in un grande momento di condivisione.

Gran finale in Piazza Matteotti, dove la festa è proseguita tra canti e balli della tradizione locale, in un’atmosfera carica di energia e partecipazione.

Un successo non solo di pubblico, ma soprattutto culturale: “Nacchere e Tammorra” si conferma un appuntamento centrale per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni popolari del territorio.