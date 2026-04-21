Tammurriata giuglianese, Mezzone:”La tradizione nel segno e in memoria di zio Mimì”

La città di Giugliano ha vissuto quest’anno una delle edizioni più intense e commoventi della sua storica Tammurriata giuglianese. Se il suono delle nacchere e il ritmo dei tamburi rappresentano da sempre l’anima pulsante della comunità, l’edizione attuale ha portato con sé un carico emotivo senza precedenti. La Paranza Mezzone, tra i pilastri della tradizione coreutica e musicale del territorio, si è presentata in piazza con il cuore pesante, segnata dalla recente scomparsa di una figura leggendaria: Domenico Pennacchio, per tutti l’indimenticabile Zio Mimì.

Portare avanti la Tammurriata in un clima di lutto non è stata una scelta scontata, ma un atto d’amore e di resistenza culturale. Zio Mimì non era solo un componente della paranza; era la memoria storica, il custode di quei segreti che si tramandano di padre in figlio. La sua assenza fisica si è avvertita in ogni “vutata”, ma la sua presenza spirituale ha guidato ogni gesto dei danzatori e dei suonatori.

Enzo Pennacchio, visibilmente commosso, ha dato voce al sentimento dell’intera famiglia e del gruppo: “Non è stato facile quest’anno suonare, cantare e ballare e fare quelle cose che da decenni abbiamo fatto con Zio Mimì. È una perdita pesante per la nostra famiglia e per la nostra tradizione, ma sapevamo di doverlo fare per lui.”

La decisione di scendere in strada nonostante il dolore è stata la più alta forma di omaggio possibile. La Tammurriata giuglianese, con il suo ritmo ipnotico e la sua forza ancestrale, è da sempre un rito di rigenerazione. Per la Paranza Mezzone, onorare l’impegno con la città è significato trasformare il pianto in canto. L’edizione di quest’anno resterà impressa nella memoria collettiva come la Tammurriata del ricordo. Ogni colpo di pelle e ogni grido di festa sono stati un messaggio diretto verso il cielo, a testimonianza che, finché ci sarà qualcuno a suonare il tamburo nel nome di Zio Mimì, la tradizione dei Mezzone continuerà a vivere, fiera e immortale, tra le strade della sua Giugliano.