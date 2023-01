Tentano di rubare un’auto ferma nel parcheggio di un centro commerciale, ma il furto viene sventato da un maresciallo dei Carabinieri libero dal servizio. È successo ieri, 5 gennaio, attorno alle 19.

Giugliano, maresciallo sventa furto nel parcheggio di un centro commerciale: due in arresto

Marco Caiazzo, 25 anni, e Ciro Pettirosso, 34 anni, entrambi di Napoli, armeggiano con degli attrezzi da scasso vicino allo sportello di una Fiat 500. L’obiettivo è chiaro: vogliono rubarla. Spaccano, così, uno dei deflettori. Poi uno dei due sale in auto ma non fa in tempo a metterla in moto.

Un maresciallo dei Carabinieri libero dal servizio assiste alla scena e allerta subito la centrale operativa. Arrivano in supporto i militari del nucleo radiomobile di Giugliano. I due non riescono a fuggire. Finiscono in manette per tentato furto aggravato. In loro possesso vengono trovati strumenti per lo scasso e una centralina per forzare le difese elettroniche delle vetture. Sono ora in attesa di giudizio.