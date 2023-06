Sono stati estratti i numeri vincenti della lotteria della Pace, al termine della celebrazione che si è tenuta ieri sera nel Santuario dell’Annunziata, a Giugliano.

Giugliano, lotteria della Pace: a chi vanno i premi

Diversi i premi in palio tra cui uno scooter, un viaggio, un iPhone e tante altre sorprese. Il primo premio, uno scooter Honda 350 è andato a chi ha acquistato il biglietto con il numero di serie A 2011.

A vincere il secondo premio, un buono di un’agenzia viaggio da 1500€, è il fortunato giocatore che si è ritrovato sul tagliando il numero di serie G 1636. Il terzo premio, invece, un iPhone 14, è andato a chi ha comprato il biglietto con il numero di serie A 1523. A seguire una play-station 3 è andato al giocatore che ha acquistato il tagliando con il numero di serie I 307. Infine, un buono spesa da 300 euro a C 2345.

Con la discesa del simulacro dal carro sono terminati ufficialmente i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace a Giugliano. La statua è stata, quindi, riposta nella cappella a lei dedicata all’interno della Chiesa di piazza Annunziata, mentre il carro è stato portato via per esser poi recuperato per i festeggiamenti del prossimo anno.