Si terrà stasera l’estrazione dei premi della lotteria della Pace a Giugliano. La vendita dei biglietti ha contribuito all’organizzazione della festa in onore della compatrona, fatta di eventi ludici, religiosi e di riflessione sociale.

Giugliano, lotteria della Pace: stasera l’estrazione in diretta su Teleclubitalia

Diversi i premi in palio tra cui uno scooter, un viaggio, un iPhone e tante altre sorprese. Teleclubitalia trasmetterà in diretta, alle ore 19, la santa messa al Santuario dell’Annunziata e subito dopo l’estrazione della lotteria, un appuntamento che chiude tutte le celebrazioni mariane dedicate a Maria Santissima della Pace.

Con la discesa del simulacro dal carro terminano ufficialmente i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace a Giugliano. La statua verrà, quindi, portata nella cappella a lei dedicata all’interno della Chiesa di piazza Annunziata, mentre il carro verrà portato via per esser poi recuperato per i festeggiamenti del prossimo anno.