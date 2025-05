Madonna della Pace, “Una voce per la pace – Giugliano Festival 2025”: ecco i finalisti della prima edizione

Giugliano. Tutto pronto a Giugliano per la prima edizione di “Una voce per la pace – Giugliano Festival 2025”, la kermesse creata all’interno dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace, compatrona di Giugliano, per dare spazio ai talenti della musica del territorio, che vedrà come madrina della serata la cantante Monica Sarnelli.

“Abbiamo avuto modo di ascoltare tanti talenti del nostro territorio e proveniente dalla regione Campania, creando una rete tra la nostra organizzazione, le scuole e le accademie di canto – ha dichiarato il direttore artistico della manifestazione Francesco Mennillo che conclude – siamo soddisfatti del risultato e il lavoro della commissione non è stato semplicissimo. Speriamo di offrire al pubblico presente una serata piacevole”.

Dunque è stato comunicato anche l’elenco dei finalisti.

Nella serata di mercoledì 11 giugno saliranno sul palco di piazza Annunziatai seguenti artisti:

1 – LUIGI BARBATO

2 – MARGHERITA COLUCCI CANTE (Maggie)

3 – ANNA COPPOLA

4 – MADDALENA CUOZZO

5 – SABRINA DE CRESCENZO

6 – TERESA DI MARTINO

7 – RAFFAELA DOMENICONE

8 – ANGELICA FONDERICO

9 – SARA GIUGLIANO

10 – SUZANNA MARIA GUMBRELL

11 – MERIBÌ

12 – DAVIDE PALUMBO

13 – ANTONIO SCANCAMARRA

14 – LINDA SCOTTO DI CARLO

15 – EMANUELA SERAO

16 – VINS

17 – ANTONIA URZO

COMUNICATO STAMPA