Un 46enne è stato arrestato a Giugliano dopo l’accoltellamento avvenuto ieri nella centralissima via Aniello Palumbo. In manette è finito Pasquale Sequino, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine. La vittima, 27 anni, rimane ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale San Giuliano.

Giugliano, lite per viabilità finisce nel sangue: accoltellatore arrestato. É un 46enne

Sono le 18 circa quando in via Palumbo, Giugliano in Campania, un auto e una bici elettrica passano spedite lungo lo stesso senso di marcia. Arrivati al civico 24 – questo racconteranno le immagini – i veicoli si fermano e i due iniziano a discutere. Il centauro sembra scavare nelle tasche del giubbino e impugnare qualcosa. L’altro, il conducente dell’auto, fa lo stesso ma è lui a colpire e ad andare a segno.

Due violente coltellate con un taglierino dalla punta di diamante, di quelli utilizzati per sezionare le piastrelle. Una al braccio e una all’addome. La bici è sull’asfalto, così la vittima. L’aggressore è già in fuga. Analizzate le immagini, i militari scopriranno il numero di targa e rintracceranno l’uomo immortalato dalle telecamere. In casa troveranno anche l’arma utilizzata. Adesso la posizione del 46enne è al vaglio degli investigatori. Potrebbe rispondere di tentato omicidio e lesioni personali.