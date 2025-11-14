Sangue in pieno centro a Giugliano, dove un ragazzo è stato accoltellato al torace in via Aniello Palumbo, a pochi passi da piazza Gramsci. I fatti nel tardo pomeriggio di oggi. La dinamica dell’aggressione è ancora in fase di accertamento, ma secondo alcune testimonianze l’episodio sarebbe avvenuto poco dopo una lite che avrebbe coinvolto più persone, forse per motivi legati alla viabilità.

Giugliano, ragazzo accoltellato al torace in via Aniello Palumbo: ambulanza e Carabinieri sul posto

La vittima si trovava in sella a una bicicletta al momento dell’aggressione. Sui marciapiedi della zona sono ancora visibili tracce di sangue. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, mentre il giovane è stato trasportato dagli operatori del 118 all’ospedale San Giuliano in codice rosso. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accoltellamento e individuare i responsabili.