Un’escalation di violenze domestiche durata anni, culminata nell’ennesimo episodio di aggressione e minacce di morte. Nella giornata di ieri, 12 aprile 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe sono intervenuti in un’abitazione del centro normanno, arrestando un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di gravi condotte nei confronti della propria madre 64enne.

Aversa, minaccia e picchia la madre 64enne: arrestato 46enne dai carabinieri

L’allarme è scattato intorno alle 14.00, quando una richiesta di aiuto è giunta alla Centrale Operativa attraverso il Numero Unico Europeo di Emergenza “112”: la donna, in evidente stato di agitazione, segnalava di essere vittima di violenze da parte del figlio. I militari dell’Arma sono giunti sul posto in pochi minuti, trovando la vittima visibilmente scossa, incapace inizialmente di ricostruire quanto accaduto a causa dello shock.

Secondo quanto raccontato e formalizzato dalla 64enne, poco prima, durante la preparazione del pranzo, una banale richiesta del figlio avrebbe innescato una reazione violenta. L’uomo avrebbe iniziato a scagliare oggetti presenti sul tavolo, tra cui una bottiglia e un contenitore, colpendola al capo, per poi minacciarla pesantemente anche impugnando un coltello da cucina. “Ti uccido”, le avrebbe urlato, pretendendo al contempo denaro. Solo l’intervento del marito della donna, accorso da un’altra stanza, ha evitato conseguenze peggiori: l’uomo è riuscito ad allontanare il figlio all’esterno dell’abitazione, da dove quest’ultimo si è poi dato alla fuga in bicicletta, continuando a proferire minacce.