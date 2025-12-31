Giugliano, lite condominiale finisce nel sangue: donna accoltella al volto il vicino

Un banale diverbio tra vicini di casa si è trasformato in un grave episodio di violenza a Giugliano, dove una 31enne napoletana è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni personali aggravate.

L’intervento della Polizia in via San Nullo

I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, all’interno di uno stabile di via San Nullo. Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una lite condominiale in corso.

L’aggressione con il coltello

Una volta sul posto, i poliziotti hanno trovato il personale del 118 che stava soccorrendo un uomo. Dalle prime ricostruzioni è emerso che, al termine di una discussione nata per futili motivi, la donna avrebbe ferito il vicino al volto con un coltello, provocandogli lesioni tali da richiedere cure mediche immediate.

Arresto e accertamenti

La 31enne è stata tratta in arresto e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. La Polizia di Stato prosegue gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti.