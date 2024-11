Giugliano, l’iniziativa “Io leggo perché” approda nell’area nord di Napoli con la Libreria Claudio

Giugliano. In occasione della nona edizione della manifestazione, la Libreria Claudio di Giugliano aderisce al progetto #io leggo perché gemellata con le scuole del territorio dell’area Nord di Napoli. #ioleggoperché è la più grande campagna nazionale a favore delle biblioteche scolastiche organizzata dall’Associazione Italiana Editori, e resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del Merito.

La manifestazione rappresenta la più grande fonte di sinergia tra enti privati come le librerie ed enti pubblici, come le scuole. Dalla passione e dall’impegno condiviso di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre due milioni di libri nuovi, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

Nella settimana di donazioni le librerie gemellate con le scuole del territorio organizzano laboratori, letture e momenti d’incontro sfruttando le piazze e le strade della propria città, per raccogliere fondi e sensibilizzare la cittadinanza verso quella che è una pratica necessaria allo sviluppo e al progresso umano: Leggere. Nei giorni 15 e 16 novembre 2024 dalle ore 9.00 alle 13.00 la Libreria Claudio propone l’animazione di p.zza Gramsci, come da formula già sperimentata negli anni passati.

Due mattinate d’incontro tra alunni provenienti dai circoli delle scuole del territorio di Giugliano e territori limitrofi (come Qualiano, Marano Villaricca) e la cittadinanza giuglianese. Gli alunni e le alunne in piazza si vedranno impegnati in letture ad alta voce, giochi di scrittura e lettura, illustrazioni di racconti per raccogliere fondi in donazioni che vadano ad arricchire e ad ampliare le proprie biblioteche scolastiche.

“Io leggo perché”, rappresenta anche un momento di arricchimento sociale vedendo coinvolte diverse realtà scolastiche che andranno an interagire nel corso della manifestazione.

COMUNICATO STAMPA