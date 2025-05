Una domenica mattina amara per lo spazio culture di Via Roma a Giugliano. La nuova sede della libreria Claudio è stata vandalizzata nella notte. Qui chiunque può donare libri, com’è già stato fatto e lo spazio è aperto a tutti per far fruire e far girare la cultura. Le foto dei libri a terra hanno fatto il giro del web indignando la comunità.