Giugliano, raid vandalico nel “giardino magico” della Libreria Claudio

Giugliano. Atto vandalico nella notte presso la “Libreria Claudio” di Piazza Gramsci. In mattinata all”apertura i titolari dell’esercizio storico di Giugliano, hanno trovato scaraventati a terra alcuni volumi che erano in esposizione nel “giardino magico” creato in occasione del “maggio dei libri”.

Eliseo Verde, titolare dell libreria, ha pubblicato le foto del raid sui social network, ricevendo la solidarietà di altri commercianti e di molti cittadini.

Verde ha inoltre commentato l’accaduto nel post: “Noi non ci arrendiamo. Raccoglieremo ogni libro. Rimetteremo ogni pagina al suo posto. Perché la cultura si rialza. Sempre. E il Giardino Magico continuerà a fiorire”.