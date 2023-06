Giugliano. Al via domani il calendario di appuntamenti del garden di Liguori Café in via Antica Giardini a Giugliano.

In programma una serie di eventi nei fine settimana tra food e musica live per godere del relax all’aria aperta immersi nella natura.

Il garden sarà aperto con un evento inaugurale domani venerdì 2 giugno alle ore 20,00 con la musica di Dj Siciliano e Vocalist Alfies, drink e pizzettata.

“Siamo felici di rinnovare, anche quest’anno l’invito al nostro giardino, luogo ideale per le ore serali con aperitivi accompagnati da eventi musicali – fa sapere la direzione del noto luogo di ritrovo a Giugliano che aggiunge – il Garden sarà aperto anche al mattino per fare colazione all’aria aperta. Vi aspettiamo”