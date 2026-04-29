Compleanno Ilaria Salazaro: festa esclusiva a Villaricca tra vip, musica e alta cucina

Grande festa per il compleanno di Ilaria Salazaro, influencer conosciuta come Ilaria Sal e volto amato dai tifosi del Napoli. Per i suoi 30 anni, la festeggiata ha scelto una location d’eccezione, “Alma Garden” di Villaricca, trasformata per l’occasione in un elegante salotto per amici e ospiti illustri.

Look elegante e location esclusiva

Per la serata, Ilaria Salazaro ha indossato un abito fucsia firmato dalla stilista Tania Cervasio, che ha esaltato la sua figura, attirando l’attenzione degli invitati. L’atmosfera raffinata della location ha fatto da cornice a una festa curata nei minimi dettagli.

Tra gli ospiti volti noti della tv e dello sport

Numerosi i volti noti presenti all’evento, tra cui Giovanni Tajani, patron di Televomero, e i protagonisti del programma “Terzo Tempo”: Carlo Alvino, Jolanda De Rienzo, Ciro Troise e Raffaele Di Fusco, ex campione d’Italia con il Napoli di Maradona.

Alta cucina e chef d’eccellenza

A deliziare gli ospiti, due chef di rilievo: Mariano Armonia del ristorante Armonì, noto anche per le citazioni social di Stefano De Martino e Francesco Paolantoni, e Antonio Autiero del ristorante 800 Borbonico. Un menù ricercato che ha conquistato tutti i presenti.

La serata è stata arricchita da scenografie luminose, eleganti allestimenti floreali e performance live. Particolarmente apprezzata l’esibizione di Ludo Brusco, che ha coinvolto gli ospiti in un clima di festa e divertimento.

L’organizzazione e gli ospiti speciali

Determinante la regia del compagno della festeggiata, Raffaele Carrella, imprenditore e giornalista, che ha curato ogni dettaglio dell’evento. Non solo festa privata, ma un vero momento di incontro e networking, con la presenza di ospiti come Vittorio Gambardella e Umberto Montesano, titolare del brand Cotton e Silk. Un compleanno che si è trasformato in un evento esclusivo, tra mondanità, spettacolo e relazioni, confermando ancora una volta la popolarità di Ilaria Salazaro nel panorama social e televisivo campano.