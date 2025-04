Giugliano, le liste a favore di Salvatore Pezzella: i candidati

Presentate ufficialmente le liste che sosterranno Salvatore Pezzella, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ora alla guida di una formazione civica. Pezzella si candida alla carica di sindaco nella terza città della Campania, sfidando Giovanni Pianese, sostenuto dal centrodestra, e Diego D’Alterio, in corsa per il centrosinistra. (Elenco in aggiornamento)

Pasquale Granata

Nikla Iacolare

Giuseppe Marrone

Annamaria Vitale

Vincenzo Palma

Barbara Gisini

Francesco Migliaccio

Rosa Mallardo

Maurizio De Gennaro

Barbara Gargiulo

Salvatore Paparo

Anna Di Liberti

Gianluca Grieco

Vincenza D’Alterio

Ciro Giustiniani

Antonella Rispo

Maddalena Pennacchio

Valentina Baldassare

Maria Teresa Basile

Consiglia Barca

Maria Palma

Angela Pezzella

Asia Tufano

Antonella Chianese

Sara Ciccarelli

Luisa Niola