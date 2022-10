Il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, dispone la chiusura degli istituti scolastici di via Marchesella per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale. Per i giorni 25 e 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado “Liceo Scientifico Statale A.M. De Carlo” e “ITS L.Galvani” e le sezioni dell’ “L.S. G. Marconi” situate sul posto sospenderanno le lezioni.

Giugliano. Lavori di rifacimento di via Marchesella, chiudono tre istituti scolastici

I lavori di ripristino del mando stradale, come spiegato dall’ordinanza sindacale, inizieranno il 24 ottobre. “Considerato l’elevato numero di vetture che transitano sula via per raggiungere le scuole e la conseguente impossibilità di sostare su entrambi i lati”, l’amministrazione guidata da Pirozzi ha deciso di chiudere gli istituti per scongiurare disagi alla viabilità e alla sicurezza di studenti e personale scolastico.

Divieto di sosta dal 24 ottobre al 5 novembre

Contemporaneamente alla sospensione delle lezioni, la Polizia Municipale di Giugliano di disposto il divieto di sosta, dal 24 ottobre al 5 novembre, con rimozione forzata dall’intersezione con via Starace al’inteserzione con via Limitone. Per il transito veicolare, invece, nei tratti interessi dai lavori, sarà istituito un senso unico alternato di marcia.