La Città Metropolitana di Napoli informa che, a partire dalle ore 7:30 di oggi, lunedì 5 maggio, e fino alle ore 18:30 di domenica 11 maggio 2025, saranno temporaneamente chiuse al traffico tre rampe della S.P.1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” in località Cittadella, nel territorio del Comune di Casoria.

Circumvallazione esterna, da oggi fino a domenica chiudono tre rampe a Casoria: i percorsi alternativi

I lavori si rendono necessari per la sostituzione dei giunti ammalorati di congiunzione tra la Rampa D con le Rampe B e A, e tra le Rampe E e B con l’asse principale della S.P.1, all’altezza del km 27+600 circa.

“L’intervento, del valore di un milione di euro circa, rientra nel programma di manutenzione straordinaria delle strade metropolitane, regolato dagli accordi-quadro, volto a garantire maggiore sicurezza per gli automobilisti che quotidianamente percorrono le arterie di competenza della Città Metropolitana di Napoli”, afferma il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso.

Le rampe interessate dai lavori sono:

Rampa A in direzione Via Lufrano

Rampa B in direzione Cercola/Volla

Rampa E in direzione Cercola/Volla

Percorsi alternativi

Durante il periodo di chiusura, gli automobilisti potranno utilizzare i seguenti percorsi alternativi, opportunamente segnalati:

Per chi deve raggiungere Via Lufrano:

Procedere sulla S.P.1 in direzione Sud

Prendere lo svincolo per Napoli/Poggiomarino

Immettersi su Via Nazionale delle Puglie

Effettuare un’inversione di marcia

Svoltare leggermente a destra per immettersi su Via Lufrano

Per chi deve raggiungere Cercola/Volla dalla S.P.1:

Procedere sulla S.P.1 in direzione Sud

Prendere lo svincolo per Napoli/Poggiomarino

Immettersi su Via Nazionale delle Puglie

Effettuare un’inversione di marcia

Reimmettersi sulla S.P.1

Per chi proviene da Via Nazionale delle Puglie e deve raggiungere Cercola/Volla:

Procedere in direzione Nordest su Via Nazionale delle Puglie verso Via Lufrano

Svoltare a sinistra e immettersi su Via Nazionale delle Puglie

Prendere lo svincolo per Tangenziale/Casalnuovo

Seguire le indicazioni per Cercola/Volla e immettersi sulla S.P.1